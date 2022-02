Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Schlägerei in S-Bahn

Herrenberg (ots)

Am vergangenen Samstag (26.02.2022) kam es kurz vor Mitternacht in einer S-Bahn kurz vor dem Bahnhof Herrenberg zu einer Körperverletzung zwischen mehreren Beteiligten. Zeugen teilten am Samstag gegen 23:40 Uhr dem Triebfahrzeugführer der betroffenen S1 aus Richtung Stuttgart kommend über die Gegensprechanlage mit, dass es wohl im vorderen Wagen zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines Mannes kommt. Ihn sollen offenbar fünf bislang unbekannte Personen schlagen. Alarmierte Einsatzkräfte der Landespolizei konnten bei Eintreffen am Bahnhof Herrenberg keinen der Beteiligten mehr antreffen. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich bei der wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49 711 870350 zu melden.

