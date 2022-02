Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 31-Jähriger beleidigt und verletzt Bahnmitarbeiter

Waiblingen (ots)

Ein 31-Jähriger hat am vergangenen Samstagmorgen (26.02.2022) ein Kontrollteam der Deutschen Bahn nach einer vorangegangenen Fahrscheinkontrolle in einer S-Bahn der Linie S3 beleidigt und angegriffen. Der togoische Staatsangehörige war bisherigen Erkenntnissen zufolge gegen 11:00 Uhr mit der S-Bahn unterwegs in Richtung Waiblingen, als er durch den Prüfdienst der Deutschen Bahn kontrolliert wurde. Nachdem der im Rems-Murr-Kreis wohnhafte Mann offenbar kein gültiges Ticket vorzeigen konnte und diesem daher eine Fahrpreisnacherhebung ausgehändigt wurde, soll er sich aggressiv verhalten und die 29-jährige Kontrolleurin, sowie deren 39 und 56 Jahre alten Kollegen beleidigt haben. Der 31-Jährige soll dem Kontrollteam anschließend durch den Zug gefolgt sein und schließlich beim Halt der S-Bahn in Waiblingen auf einen der Kontrolleure eingeschlagen haben. Der Mitarbeiter der Deutschen Bahn erlitt durch den Angriff Verletzungen an der Lippe und musste sich später medizinisch versorgen lassen. Der Angreifer flüchtete nach der Tat konnte jedoch wenig später durch alarmierte Einsatzkräfte angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Gegen ihn ermittelt nun die Bundespolizei wegen des Verdachts der Beleidigung, Körperverletzung und des Erschleichens von Leistungen.

