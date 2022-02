Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Mann entblößt sich

Esslingen (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hatte sich am vergangenen Freitag (25.02.2022) in der Regionalbahn nach Tübingen vor einer Frau entblößt und an seinem Geschlechtsteil manipuliert. In der Regionalbahn 18 von Heilbronn nach Tübingen soll laut Zeugen ein bislang unbekannter Mann vor einer bislang unbekannten Frau gegen 17:45 Uhr am letzten Freitag (25.02.20222) sein Geschlechtsteil entblößt und daran manipuliert haben. Der Zug befand sich zum Tatzeitpunkt auf der Höhe von Esslingen. Der unbekannte Täter wird als ca. 65-70 Jahre alt beschrieben, er trug eine Halbglatze und einen Drei-Tage-Bart. Bekleidet soll er mit einer dunkelgrünen Jacke gewesen sein. Er hatte eine Sonnenbrille auf und wohl einen Blindenstock dabei. Zudem soll er eine blaue Tüte mit sich geführt haben. Die Geschädigte, sowie weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlung ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49 711 870350 zu melden.

