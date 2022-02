Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Frau beleidigt und schlägt Zugchefin

Stuttgart (ots)

Am gestrigen Mittag (23.02.2022) bat die Zugchefin des TGV eine Reisende den Zug beim Halt am Stuttgarter Hauptbahnhof zu verlassen und wurde daraufhin mehrfach beleidigt und geschlagen. Gegen 14:30 Uhr am Mittwochmittag (23.02.2022) sollte eine 40-jährige deutsche Staatsangehörige wohl den TGV aus Paris beim Halt am Stuttgarter Hauptbahnhof verlassen. Da die 40-Jährige mit der Aufforderung der Zugchefin nicht einverstanden war, beleidigte sie die Angestellte offenbar in aggressiver Weise mehrfach, schlug ihr einige Male mit der Hand auf die Schulter und flüchtete anschließend. Eine alarmierte Streife der Bundespolizei konnte die 40-Jährige im Nahbereich vorläufig festnehmen. Die Geschädigte klagte über Schmerzen in der Schulter, konnte ihre Arbeit jedoch fortführen. Die in Bremerhaven wohnhafte Beschuldigte muss nun mit einer Anzeige wegen des Verdachts der Beleidigung und Körperverletzung rechnen.

