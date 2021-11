Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall beim Abbiegen

Meiningen (ots)

Samstagnachmittag befuhr ein 78-Jähriger mit seinem Kia die Dolmarstraße in Meiningen und beabsichtigte nach rechts auf die Leipziger Straße Richtung Walldorf abzubiegen. Der Mann fuhr hierbei zu weit links und kollierte frontal mit einem an der Ampel stehenden BMW, der sich zuvor als Linksabbieger in Richtung Dolmarstraße einordnete. Beide beschädigte Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß glücklicherweise niemand.

