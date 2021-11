Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Wohnmobil mit Farbe beschmiert

Meiningen (ots)

Im Zeitraum vom 12.11.2021, 10:30 Uhr bis 12.11.2021, 18:30 Uhr kam es in Meiningen in der Heimstraße zu einer Sachbeschädigung an einem dort abgeparkten Wohnmobil. Das Fahrzeug mit Hamburger Kennzeichen wurde dabei im Bereich der Front mit gelber Farbe beschmiert. Bereits tags zuvor wurde das Wohnmobil schon einmal solcherart verunstaltet, dabei konnte die Farbe aber noch entfernt werden. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Wer Hinweise zu Tat oder Täter geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen unter der Telefonnnumer 03693 5910.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell