Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Körperverletzung

Zella-Mehlis (ots)

In den frühen Morgenstunden des 14.11.2021, gegen 02:15 Uhr, wurde der Polizei eine Auseinandersetzung zwischen 3 Personen in Zella-Mehlis, Meininger Straße gemeldet. Als die sofort entsandten Polizeikräfte im Bereich eintrafen, konnten diese lediglich einen verletzten 17-Jährigen im näheren Umfeld vorfinden. Die Aggressoren waren weder vor Ort, noch konnten sie im Rahmen der eingeleiteten Fahndung festgestellt werden. Der Geschädigte hatte sichtbare Verletzungen. Eine medizinische Behandlung wurde seitens des Geschädigten abgelehnt. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der Geschädigte in die Obhut seiner Angehörigen übergeben. Zeugen, die Hinweise auf die unbekannten Täter geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Suhl unter 03681 369 224 in Verbindung zu setzten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell