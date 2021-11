Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Graffitischmierereien

Suhl (ots)

Unbekannte sprayten in der Zeit von 12.11.2021, 17:30 Uhr bis 13.11.2021, 08:15 Uhr mehrere Graffitis an ein Schulgebäude sowie zwei Papiercontainer in Suhl, Julius-Fucik-Straße. Dies wurde am Samstag zur Anzeige gebracht. Die Polizei bittet um Hinweise, die unter der Rufnummer 03681 369 224 entgegengenommen werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell