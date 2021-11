Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl amtlicher Kennzeichen

Hildburghausen (ots)

Am 12.11.2021 wurde in der Zeit von ca. 12:00 Uhr bis 19:00 Uhr ein Pkw Ford auf dem Parkplatz des OBI in Schleusingen abgeparkt. Von diesem Pkw entwendeten unbekannte Täter die vordere und hintere Kennzeichentafel. Zeugen hierzu werden gesucht.

