Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Falsche Mitarbeiter der Stadtwerke bedrohen Kunden

Soest (ots)

Am Montag (13. September) hielten sich zwei Frauen in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Canadischen Weg auf. Gegen 10.20 Uhr öffnete eine von ihnen die Wohnungseingangstür, nachdem sie ein Klopfen wahrgenommen hatte. Vor der Wohnungstür standen zwei angebliche Mitarbeiter der Stadtwerke, die einen Zettel mit Zählerständen bei sich führten. Während eine der Frauen dem Tatverdächtigen defekte Heizungen in ihrer Wohnung zeigte, betrat auch der zweite Tatverdächtige die Räumlichkeiten. Der zweite Mann bat nun um ein Glas Wasser, welches ihm eine der Frauen gab. Da es ihr nun mulmig wurde, wollte sie den ersten Tatverdächtigen aus der Wohnung geleiten, woraufhin dieser ein Messer zog und die Frau damit bedrohte. Der zweite Mann zog ebenfalls einen Gegenstand, bei welchem es sich nach der Vermutung des Opfers um einen Schraubendreher gehandelt haben könnte. Hiermit bedrohte er die zweite Frau. Während sich die erste Frau von dem Tatverdächtigen mit dem Messer losreißen und aus der Wohnung rennen konnte, flüchtete dieser Mann ebenfalls. Der noch in der Wohnung befindliche Tatverdächtige schlug der anderen Frau daraufhin in ihr Gesicht und trat sie. Als diese dann laut um Hilfe rief, rannte der Mann ebenfalls weg. Eine sofort eingeleitet Nahbereichsfahndung der Polizei verlief negativ. Die beiden armenisch sprechenden Männer werden wie folgt beschrieben:

Tatverdächtiger 1:

- Circa 30 bis 35 Jahre alt - Schätzungsweise 170 cm groß - Schlanke Statur - Dunkelbraune Haare - Trug zur Tatzeit eine schwarze Jacke mit einer weißen Aufschrift auf dem Rücken und Arbeitsschuhe.

Tatverdächtiger 2:

- Circa 40 bis 45 Jahre alt - Schätzungsweise 180 cm groß - Etwas dickere Statur - Schwarze Haare - Bekleidet mit einem blauen Pullover und einer Kappe

Die Polizei bitte weitere Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall oder der Identität der beiden Tatverdächtigen machen können, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell