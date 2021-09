Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Hundewelpen aus Kleingartenanlage entwendet (Nachtrag)

Soest (ots)

Die in der Nacht von Freitag auf Samstag (11. September) aus einer Kleingartenanlage am Wilhelm-von-Hollandweg entwendeten Hundewelpen sind wieder beim Besitzer. Im Tatzeitraum hatte ein unbekannter Täter aus der Umfriedung der Kleingartenparzelle mehrere Latten aus dem Zaun herausgebrochen. Ein Zeuge traf Samstagabend die drei herrenlosen Welpen in der Nähe des Stadtparks an und gab sie im Tierheim ab. Der Hundebesitzer erfuhr über "Facebook" von deren Aufenthaltsort, holte sie von dort aus ab und informierte die Polizei am Sonntagnachmittag (reh)

