Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schrottdiebe brechen in Firma ein

Barchfeld (ots)

Am frühen Abend des 12.11.2021 kam es zu einem Einbruch in eine Firma im Gewerbegebiet "Im Vorwerk" in Barchfeld. Unbekannte Täter brachen dazu gewaltsam das Schiebetor der Firma auf, fuhren anschließend mit ihrem Fahrzeug auf das Gelände und entwendeten dort rund 700 kg Kupferkabel. Für den Diebstahl benötigten die Täter nur wenige Minuten. Aufgrund bisheriger Ermittlungen kann gesagt werden, dass sich der Einbruch gegen 19 Uhr ereignete. Es handelte sich um drei bislang unbekannte Täter, welche einen vollständig weißen Transporter nutzten. Personen, die Hinweise zur Tat geben können oder denen das genannte Fahrzeug am Abend des 12.11.2021 im Umfeld aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter 03695/5510 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden.

