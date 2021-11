Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl eines Fahrrades

Meiningen (ots)

In der Zeit zwischen 11.11.2021, 06:00 Uhr und 12.11.2021, 06:00 Uhr wurde in Meiningen in der Lindenallee ein Fahrrad entwendet. Bei dem ordnungsgemäß mit einem Schloss gesicherten Fahrrad handelt es sich um ein schwarz-weißes Cube mit weißen Sattel und weißen Felgen. Der Entwendungssachden liegt bei 800 Euro. Die Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen bittet um Hinweise zu Tat oder Täter oder Telefonnnummer 03693 5910.

