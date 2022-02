Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Präventionsveranstaltung am Bahnhof Bad Cannstatt

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Am gestrigen Donnerstag (24.02.2022) konnten Reisende am Cannstatter Bahnhof Informationen bezüglich Taschendiebstahlsprävention und den Gefahren auf Bahnanlagen durch Kolleginnen und Kollegen der Landes- und Bundespolizei, sowie durch Angehörige der Deutschen Bahn erhalten. Von 09:00-13:00 Uhr waren unsere Einsatzkräfte, sowie die Mitarbeitenden der Deutschen Bahn, in der Bahnhofshalle mit einem Stand vertreten und gaben Tipps und Hinweise, welche Methoden Taschendiebe anwenden und wie sich Reisende bestmöglich davor schützen. Zudem klärte das Präventionsteam über die Gefahren im Bereich des Bahnverkehrs auf. Die Veranstaltung sorgte für großes Interesse und wurde durch die Reisenden durchweg positiv aufgenommen. Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass Aufenthalte im Gleisbereich lebensgefährlich sind. Züge nähern sich fast lautlos und können je nach Windrichtung oft erst sehr spät wahrgenommen werden. Selbst bei einer sofort eingeleiteten Notbremsung kommen Züge erst nach mehreren hundert Metern zum Halt (Der Bremsweg eines Zuges bei 100 km/h beträgt bis zu 1.000 Meter). Bahngleise dürfen nur an den hierfür bestimmten Stellen, wie z.B. Über- oder Unterführungen, überquert werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell