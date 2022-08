POL-GS: Pressebericht PI Goslar, Samstag, 20.08.2022

Polizeiinspektion Goslar

Pressebericht PI Goslar, Samstag, 20.08.2022

Goslar (ots)

Sachbeschädigung an Pkw

Goslar.

Zwischen Donnerstagabend, ca. 22:30 Uhr, und Freitagmittag, ca. 12:30 Uhr, wurde in der Straße Zwingerwall ein geparkter Pkw BMW-Touring mit GS- Zulassung beschädigt. An der Beifahrerseite wurden durch unbekannten Täter*in Kratzer in die Lackschicht eingebracht.

Verkehrsunfall mit Verletzten

Goslar.

Am späten Freitagnachmittag, gegen 17:00 Uhr, kam es an der Kreuzung Immenröder Straße / Gut Grauhof bzw. Gut Ohlhof zu einem Verkehrsunfall. Ein 33jähriger Langelsheimer befuhr mit seinem Pkw die Immenröder Straße in Richtung Immenrode. An der Ampelanlage übersah er das Rotlicht und stieß mit dem bevorrechtigten Pkw einer 21jährigen Osterwieckerin zusammen, welche aus Richtung Gut Grauhof kam. Der Mitfahrer des Langelsheimers, sowie die Osterwieckerin wurden bei dem Unfall verletzt und dem Krankenhaus zugeführt. An beiden Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

