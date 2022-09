POL-PDLU: (Schifferstadt) Verlorene Auffahrrampe führt zu Verkehrsunfall

Waldsee/Schifferstadt (ots) - Am Dienstag, 13.09.2022, standen im Zeitraum von 10:15 bis 11:30 Uhr Geschwindigkeitsüberschreitungen auf der Kreisstraße 13 in Höhe eines Campingplatzes bei Waldsee im Fokus einer Sonderkontrolle der Polizei. Bei erlaubten 50 km/h wurden insgesamt 25 Verstöße registriert. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei 79 km/h. In Stichproben wurde am gleichen Tag von circa 12:15 bis ...

mehr