LPI-J: Geschwindigkeitskontrolle

Weimar (ots) - Am 18.08.2022, in der Zeit von 07:00 Uhr bis 15:25 Uhr parkte der Fahrer eines Opel Astra sein Fahrzeug in einer Parkbucht am Balsaminenweg. Der bislang unbekannte Verursacher befuhr den Balsaminenweg und kollidierte mit der Fahrzeugfront des geparkten Opel Astra. Im Anschluß entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Am Fahrzeug des Geschädigten entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

