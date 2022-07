Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Gefahr von Flächen- und Waldbränden sehr hoch

Baden-Baden (ots)

Am Dienstagnachmittag meldete ein aufmerksamer Bürger vereinzelte Lagerfeuer an einem See in Höhe der Fremersberger Straße. Dort wurden gegen 16:15 Uhr mehrere Jugendliche angetroffen, welche Feuer in Feuerschalen sowie Tischgrills entzündeten. Aufgrund der bestehenden Waldbrandgefahr wurden die Feuerstellen nach Aufforderung der Beamten des Polizeireviers Baden-Baden gelöscht.

Die Polizei weißt in diesem Zusammenhang auf die besonderen Gefahren beim Umgang mit offenem Feuer bei länger herrschender Trockenheit und Hitze hin. Bitte werfen Sie darüber hinaus keine Zigarettenkippen arglos weg. Ferner sollten keine Glasabfälle sorglos zurückgelassen werden. Diese können wie Brenngläser wirken und Feuer entfachen.

/sk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell