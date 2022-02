Polizeidirektion Oldenburg

POL-OLD: Versuchter Einbruch in Schiffdorf +++ Geldautomat angegangen +++ zwei Tatverdächtige festgenommen

Schiffdorf (ots)

In der Nacht zu heute (20.02.2022) kam es in einem Verbrauchermarktkomplex im Neufelder Weg in Schiffdorf zu einem versuchten Einbruch, bei dem ein Geldautomat angegangen wurde.

Nach ersten Erkenntnissen waren drei Männer an der Tat beteiligt. Diese verschafften sich gegen 01:50 Uhr zunächst Zutritt zu dem Gebäude und versuchten anschließend einen Geldautomaten gewaltsam zu öffnen. Aus bislang unbekannten Gründen ließen die Männer schließlich von einer weiteren Tatbegehung ab und ergriffen die Flucht.

Hierbei wurden zwei der Tatverdächtigen von den eingesetzten Polizeikräften im Nahbereich vorläufig festgenommen. Bei einem der Festgenommenen handelt es sich um einen 33-Jährigen. Die Personalien des zweiten Tatverdächtigen stehen noch nicht fest. Der dritte, bislang unbekannte Mann konnte im Rahmen der umfangreichen Fahndungsmaßnahmen bisher nicht angetroffen werden.

Geld erlangten die Männer nicht. Die Höhe des entstandenen Schadens am Gebäude sowie am Geldautomaten kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden.

Die Polizei Cuxhaven bittet Personen, die Hinweise zur Tat geben können, um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 04721- 5730.

Original-Content von: Polizeidirektion Oldenburg, übermittelt durch news aktuell