Polizeidirektion Oldenburg

POL-OLD: Unbekannte Täter versuchen Geldautomaten in Holdorf zu sprengen

Oldenburg (ots)

In der Nacht zu heute (10.02.2022) versuchten bislang unbekannte Täter gegen 02:25 Uhr den Geldautomaten einer Bankfiliale in der Großen Straße in Holdorf zu sprengen. Hierdurch entstand im Vorraum der Bank ein Feuer, welches durch die Freiwillige Feuerwehr Holdorf gelöscht wurde. Nach erstem Kenntnisstand wurde einer der beiden dort aufgestellten Geldautomaten durch das Feuer stark beschädigt. Zu einer erfolgreichen Sprengung kam es aber augenscheinlich nicht. Durch die Tat kam es zu erheblichen Schäden am Gebäude. Die Höhe des Sachschadens kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in Holdorf gemacht haben oder Hinweise zur Tat geben können, melden sich bitte unter 04471-18600 bei der Polizei in Cloppenburg.

Original-Content von: Polizeidirektion Oldenburg, übermittelt durch news aktuell