Polizeidirektion Oldenburg

POL-OLD: Unbekannte Täter wollten augenscheinlich Geldautomaten in Stuhr-Varrel sprengen +++ Zeugen gesucht

Stuhr-Varrel (ots)

In der Nacht zu heute (27.01.2022) haben bislang unbekannte Täter augenscheinlich versucht gegen 03:20 Uhr den Geldautomaten einer Bankfiliale in der Schulstraße in Stuhr-Varrel zu sprengen. Hierbei wurden Sie jedoch von einem Zeugen beobachtet und ließen schließlich von ihrem Vorhaben ab. Zu einer Sprengung oder Beschädigungen am Geldautomaten kam es nicht. Die Täter flüchteten mit einem Fahrzeug vom Tatort in unbekannte Richtung. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, melden sich bitte unter 05441 9710 bei der Polizei in Diepholz.

