POL-OLD: Personalveränderung im Führungsteam der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland +++ Markus Wallenhorst neuer Leiter des PK Jever +++ Peter Beer übernimmt Einsatzbereich in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven/Jever (ots)

Personalveränderungen im Führungsteam der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland: Seit Beginn dieser Woche ist Polizeioberrat Markus Wallenhorst neuer Leiter des Polizeikommissariats Jever, wo er die Nachfolge von Polizeioberrat Peter Beer antrat. Peter Beer wiederum hat in diesem Zuge den vorherigen Posten von Markus Wallenhorst als Leiter Einsatz in Wilhelmshaven übernommen und ist nun zugleich stellvertretender Leiter der Inspektion Wilhelmshaven/Friesland. Am heutigen Freitag fanden in den Räumlichkeiten des Polizeikommissariats Jever die offiziellen Amtseinführungen durch Johann Kühme, Präsident der Polizeidirektion Oldenburg, statt. An diesem Empfang - der wegen der Coronasituation in kleinem Kreis stattfand - nahmen unter anderem auch der Landrat des Landkreises Friesland Sven Ambrosy und der Bürgermeister der Stadt Jever Jan Edo Albers teil.

"Es geht um die Verantwortung von rund 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, vor allem aber um die Sicherheit von knapp 54.000 Bürgerinnen und Bürgern, die im Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariats Jever mit den angegliederten Polizeistationen in Sande, Schortens, Wangerland und auf der Insel Wangerooge leben. Ich bin der festen Überzeugung, dass diese Menschen bei Markus Wallenhorst in guten Händen sind. Dank seiner Erfahrungen aus verschiedenen vorherigen Führungsfunktionen wird er sich schnell in seiner neuen Rolle zurechtfinden", sagte Johann Kühme im Rahmen einer kleinen - den Corona-Regeln entsprechenden - Feierstunde. "Aufgrund meiner persönlichen Verbundenheit zu der Region ist es für mich auf jeden Fall etwas Besonderes, diese Aufgabe zu übernehmen. Ich freue mich auf die Herausforderung und möchte die gute Polizeiarbeit der vergangenen Jahre fortführen", sagte Markus Wallenhorst, der mit seiner Familie in Jever wohnt.

Für den Polizeioberrat schließt sich mit der Übernahme der Leitung des Polizeikommissariats ein Kreis: In Jever war der gebürtige Osnabrücker 1994 nach Beendigung des Studiums für den gehobenen Polizeivollzugsdienst unter anderem im Einsatz- und Streifendienst tätig. In der Folge blieb der 56-Jährige dem Landkreis Friesland treu. In der ehemaligen Polizeiinspektion fungierte er in verschiedenen Funktionen, wobei er als Leiter des Einsatz- und Streifendienstes auch Führungsaufgaben übernahm. Im Juli 2013 wechselte der Familienvater in das Dezernat 12 der Polizeidirektion Oldenburg, wo er über mehrere Jahre als Sachbearbeiter Verkehr die Stabsarbeit kennenlernte. Seit Juni 2016 war Markus Wallenhorst Leiter Einsatz in Wilhelmshaven, bevor er jetzt mit dem Wechsel nach Jever in seine Heimatstadt zurückkehrte.

Zugleich bedankte sich Johann Kühme bei Peter Beer, der das Kommissariat Jever seit März 2018 geleitet hatte, und wünschte ihm viel Erfolg für die neue Führungsaufgabe in der Inspektion. "Peter Beer hat in Jever hervorragende Arbeit geleistet und übergibt eine funktionierende Dienststelle. Es ist ein gutes Gefühl, dass ein derart geschätzter Kollege den Einsatzbereich in Wilhelmshaven übernimmt", so der Polizeipräsident. "Meine Tätigkeit als Leiter des Polizeikommissariats Jever hat mir viel Freude bereitet und ich konnte dort viele wertvolle Erfahrungen sammeln. Nun blicke ich gespannt den neuen Aufgaben entgegen, die mich in meiner Heimatstadt Wilhelmshaven erwarten", sagte Peter Beer.

Für den 54-Jährigen ist mit der neuen Funktion eine Rückkehr in seine Geburtsstadt verbunden. Auch dienstlich hat der Polizeioberrat bereits einige Jahre in Wilhelmshaven verbracht, dort war er zu Beginn seiner polizeilichen Laufbahn überwiegend für die Wasserschutzpolizei tätig. Das Aufgabenprofil seiner künftigen Verwendung kennt er bereits aus seiner Zeit als Leiter des Einsatzbereichs der Inspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch von Oktober 2010 bis Anfang März 2013. Als Leiter Einsatz der Inspektion Wilhelmshaven/Friesland verantwortet Peter Beer nun die Sicherheit von ca. 180.000 Menschen, die im Zuständigkeitsbereich der Inspektion leben.

