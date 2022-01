Polizeidirektion Oldenburg

POL-OLD: Unbekannte Täter sprengen Geldautomaten in Augustfehn +++ Nachtrag zur Pressemitteilung 62353/5122933

Oldenburg (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum gestrigen Montag (17.01.2022) in einer Bankfiliale in der Mühlenstraße in Augustfehn gegen 04:15 Uhr einen Geldautomaten gesprengt und hierdurch eine bislang unbekannte Summe Bargeld erlangt. Bei einem zweiten Geldautomaten im selben Gebäude scheiterte der Versuch. Durch die Sprengung wurde das Geschäftsgebäude stark beschädigt. Der entstandene Sachschaden kann zum jetzigen Zeitpunkt jedoch noch nicht beziffert werden. Nach bisherigen Erkenntnissen flohen die drei bis vier Täter mit einem hochmotorisierten Audi mit Westersteder Kennzeichen vom Tatort. Zuvor hatten die Täter das Kennzeichen von einem abgestellten Pkw entwendet. Es ist daher nicht auszuschließen, dass das Fahrzeug auch mit anderen Kennzeichen aufgefallen sein könnte. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in Augustfehn gemacht haben oder Hinweise zum Fluchtweg geben können, melden sich bitte unter 04488 8330 bei der Polizei in Westerstede.

