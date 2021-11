Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verfolgungsfahrt in den frühen Morgenstunden- Streifenwagen mehrfach von flüchtendem PKW gerammt

Schleiz (ots)

Am zeitigen Montagmorgen beabsichtigen Polizeibeamte aus Schleiz während der Streifentätigkeit im Bereich der Hofer Straße ein Fahrzeug aus dem Gegenverkehr zu kontrollieren. Bereits während des Wendemanövers beschleunigten der zu Kontrollierende als auch ein weiteres, vorausfahrendes Fahrzeug und lieferten sich schließlich eine Verfolgungsfahrt mit dem Funkstreifenwagen. In einer Sackgasse Am Sonnenbad glaubten die Beamten dann, immerhin einen der beiden Flüchtigen kontrollieren zu können. Jedoch setzte der Verkehrsteilnehmer rasant zurück, versuchte zu wenden und rammte mehrfach den mit zwei Beamten besetzten Wagen. Schließlich gelang es den Kollegen, den durch das Rammen leicht verletzten Fahrzeugführer sowie seinen Beifahrer aus dem PKW zu ziehen. Es stellte sich heraus, dass es sich beim Fahrer um einen 21-Jährigen aus Sachsen handelte, welcher ohne Führerschein jedoch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs war. Das Fahrzeug wurde anschließend sichergestellt. Durch weitere entsandte Kräfte konnte auch der vorausfahrende PKW, welcher sich ebenfalls an der Flucht beteiligt hatte, im Bereich An der Sonnenbank aufgegriffen werden. Zunächst befand sich kein dazugehöriger Fahrer im Nahbereich, jedoch konnte durch Ermittlungen ein 40-Jähriger aus Sachsen als Verantwortlicher ausfindig gemacht werden. Gegen beide Beschuldigte wurden mehreren Strafanzeigen, insbesondere aufgrund von Verkehrsstraftaten erstattet; weiterhin wurden diverse Gegenstände aus den jeweiligen Fahrzeugen sichergestellt. Die Zusammenhänge zu weiteren, strafbaren Handlungen werden gegenwärtig geprüft- die Beschuldigten wurde nach Beendigung aller Maßnahmen auf Weisung der Staatsanwaltschaft von der Dienststelle entlassen. Durch den Einsatz wurden glücklicherweise keine Beamten verletzt, am Funkstreifenwagen entstand nicht unerheblicher Sachschaden.

