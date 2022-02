Polizeidirektion Oldenburg

POL-OLD: Amtseinführung von Franz-Josef Polifke als neuer Leiter des Polizeikommissariats Varel +++ Ein bekanntes Gesicht kehrt nach Varel zurück

Bild-Infos

Download

Varel (ots)

Am heutigen Tag wurde im Rahmen einer kleinen Feierstunde der neue Leiter des Polizeikommissariats Varel Franz-Josef Polifke durch den Polizeipräsidenten der Polizeidirektion Oldenburg Johann Kühme in sein Amt eingeführt. Der 56-jährige Erste Kriminalhauptkommissar Polifke übernimmt damit die Verantwortung für knapp 60 Mitarbeitende und über 45.000 Bürgerinnen und Bürger der Stadt Varel und den Gemeinden Bockhorn und Zetel. Franz-Josef Polifke wuchs in seinem neuen und zugleich alten Zuständigkeitsbereich in Zetel auf. Er war in den Jahren 1995 bis 2002 unter anderem als Dienstabteilungsleiter im Einsatz- und Streifendienst des Polizeikommissariats Varel eingesetzt, bis er zur Polizeistation Zetel wechselte. Hier übernahm er im Jahr 2002 den Dienstposten als Leiter der Polizeistation und füllte die Leitungsfunktion, bis zu seinem Wechsel in den Zentralen Kriminalermittlungsdienst der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, aus. Dort war er bis zu seiner heutigen Amtseinführung als Leiter des Fachkommissariats für Eigentumsdelikte und Betäubungsmittelkriminalität zuständig.

"Mit Franz-Josef Polifke bekommt die Polizei in Varel einen engagierten Polizeibeamten als Kommissariatsleiter, der die Dienststelle und die Menschen in der Friesischen Wehde sehr gut kennt. Sein großer polizeilicher Erfahrungsschatz wird ein Gewinn für die Arbeit vor Ort sein, da bin ich mir sicher", so Polizeipräsident Kühme.

Franz-Josef Polifke bedankte sich für das Vertrauen, welches ihm von Seiten des Polizeipräsidenten entgegengebracht wurde: "Ich werde mich weiterhin dafür einsetzen, dass sich unsere Bürgerinnen und Bürger sicher fühlen. Der hohen Verantwortung die mit diesem Dienstposten einhergeht bin ich mir sehr bewusst".

Auch die Vertreter der Politik, Landrat Sven Ambrosy und der Bürgermeister der Stadt Varel Gerd-Christian Wagner, nahmen an dieser kleinen Feierstunde - die unter Coronabedingungen stattfand - teil.

Bereits im November des vergangenen Jahres war der Vorgänger von Polifke, Rainer Schönborn, in den wohlverdienten Ruhestand versetzt worden. Die Leitung des Polizeikommissariats Varel wurde daher bis heute kommissarisch von Polizeihauptkommissar Stefan Satthoff übernommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Oldenburg, übermittelt durch news aktuell