POL-OLD: Versuchte Geldautomatensprengung in Goldenstedt +++ Täter fliehen ohne Beute +++ Zeugen gesucht

Goldenstedt (ots)

In der Nacht zu heute (18.02.2022) versuchten bislang unbekannte Täter einen Geldautomaten im Bereich Goldenstedt zu sprengen. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Automat schwer beschädigt, ein Zugriff auf das Geld im Inneren war jedoch nicht möglich. Gegen 02:35 Uhr meldete eine Zeugin über Notruf eine Rauchentwicklung im Vorraum einer Bankfiliale in der Hauptstraße in Goldenstedt. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Goldenstedt löschte ein kleineres offenes Feuer im Bereich des Geldautomaten im Vorraum, welches durch die Explosion an einem Geldautomaten entstanden war. Die Höhe des entstandenen Sachschadens am Geldautomaten und am Gebäude kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden. Die Polizei Cloppenburg bittet Personen, die Hinweise zur Tat geben können, um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 04471-18600.

