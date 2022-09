Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Speyer) Unfall zwischen Fahrrad und Pedelec

Speyer (ots)

Am Donnerstagmittag gegen 14:30 Uhr ereignete sich Am Renngraben ein Verkehrsunfall zwischen einem 29-jährigen Pedelec-Fahrer und einer 79-jährigen Radfahrerin. Die Dame bog aus der Straße Im Lenhart nach Am Renngraben ab und stieß dort mit dem entgegenkommenden 29-Jährigen zusammen, der sich mit einem anderen Radfahrer unterhalten haben soll. Die 79-Jährige verletzte sich dabei leicht am Arm. Eine Behandlung durch den Rettungsdienst war aber nicht notwendig. Der Radfahrer blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell