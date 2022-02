Polizei Dortmund

POL-DO: Verkehrsunfall auf der A 45 bei Dortmund - Keinen Führerschein, aber Alkohol im Blut

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0248

Da kam der Schreck um Mitternacht - zumindest kamen ein Taxifahrer und sein Fahrgast mit diesem in der Nacht zu Sonntag (27. Februar) davon.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 62-Jähriger aus Castrop-Rauxel mit seinem Taxi gegen 0.09 Uhr den rechten Fahrstreifen der A 45 in Richtung Oberhausen, als ihn in Höhe des Autobahnkreuzes Dortmund Nordwest plötzlich ein Hyundai überholte. Soweit nichts Ungewöhnliches auf einer Autobahn, jedoch befand sich das andere Fahrzeug nicht links neben dem Taxi, sondern rechts auf dem dortigen Seitenstreifen. Er und sein 56-jähriger Fahrgast trauten wohl ihren Augen kaum, als eine 55-Jährige aus Hemer rechts an ihnen vorbei fuhr und anschließend mit der Schutzplanke kollidierte. Von der Schutzplanke prallte ihr Hyundai ab, schleuderte vor dem Taxi quer über die Fahrbahn und stieß mit der Betonwand am linken Fahrbahnrand zusammen, wo er letztendlich auch zum Stehen kam.

Durch herumfliegende Trümmerteile entstanden lediglich leichte Beschädigungen an der Front des Taxis. Die beiden Insassen kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt. Der Hyundai war nicht mehr fahrbereit und musste vom Unfallort abgeschleppt werden.

Die 55-jährige Autofahrerin erlitt leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Da sie während der Unfallaufnahme angab, dass sie zuvor Alkohol getrunken hatte, wurde ihr dort auch eine Blutprobe entnommen.

Doch damit nicht genug: Sie habe nicht nur Alkohol getrunken, sondern auch keinen gültigen Führerschein, gab sie zu. Dieser wurde nach ersten Ermittlungen vor knapp zwölf Jahren eingezogen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Richtungsfahrbahn Oberhausen vollständig gesperrt werden. Aufgrund der Unfallzeit kam es jedoch nur zu geringer Staubildung.

