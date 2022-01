Polizei Dortmund

POL-DO: Geschlagen und bespuckt: Polizei sucht Zeugen nach Eskalation bei der Impfnachweis-Kontrolle

Nach einer Körperverletzung in einem Geschäft am Ostenhellweg am Freitag (7. Januar) gegen 13.40 Uhr sucht die Polizei Dortmund jetzt Zeugen. Ein bislang unbekannter Mann bespuckte und schlug eben jenen Angestellten, der am Eingang die Impfnachweise der Kunden kontrollierte.

Der Täter konnte keinen Impfausweis vorlegen, weshalb er des Geschäftes verwiesen werden sollte. Daraufhin sei der Mann aggressiv geworden, habe den Angestellten auf Polnisch beleidigt und ihm gegen die Stirn gespuckt. Vor dem Geschäft habe er ihm mehrfach mit beiden Fäusten in das Gesicht und gegen den Kopf geschlagen. Anschließend blieb der Täter ersten Zeugenaussagen zufolge noch wenige Minuten vor dem Geschäft stehen und schlug mehrmals in die Luft. Dann flüchtete er in Richtung Brüderweg.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben: ca. 25 Jahre alt, etwa 175 cm groß, kräftige Statur, kurz rasierte Haare, er trug einen blauen Kapuzenpullover mit einem weißen Streifen und schwarzer Schrift sowie eine schwarze Hose.

Wer Zeugenhinweise geben kann, meldet sich bitte beim Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441.

