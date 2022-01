Polizei Dortmund

POL-DO: Fahrradfahrer stirbt trotz versuchter Reanimation in Dortmund-Scharnhorst - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0031

Eine Zeugin hat am Freitagvormittag (7.1.) in der Straße "Buschei" in Dortmund-Scharnhorst einen 55-jährigen Fahrradfahrer bewusstlos aufgefunden.

Gegen 10.15 Uhr wurde sie auf den am Boden liegenden Dortmunder aufmerksam. Da dieser nicht ansprechbar war, verständigte sie die Feuerwehr. Diese transportierte ihn nach Erstversorgung und unter Reanimation in ein Dortmunder Krankenhaus. Dort starb der 55-Jährige.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise auf ein mögliches Unfallgeschehen oder einen medizinischen Notfall geben können.

Hinweise bitte an die Polizeiwache Scharnhorst unter Tel. 0231/132-3621.

