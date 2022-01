Polizei Dortmund

POL-DO: Kurioses Happy End eines Autodiebstahls: Tatverdächtige kommt wie gerufen

Dortmund (ots)

Am Samstag (8. Januar) gegen 21.30 Uhr traute ein Waltroper, der gerade in Lünen unterwegs war, seinen Augen nicht: War das wirklich sein vor knapp einem Monat geklauter Audi Q5, den er da völlig zufällig geparkt auf der Ferdinandstraße erblickte und anhand bereits vor dem Diebstahl vorhandener Beschädigungen erkannte?

Ja - er war es tatsächlich. Und als sei das nicht genug des Zufalls, kam kurz darauf auch noch die mutmaßliche Täterin vorbeispaziert und öffnete das Auto mit dem Original-Ersatzschlüssel. Wie gut, dass die Polizei zu diesem Zeitpunkt schon eingetroffen war und die 37-Jährige festnehmen konnte. Sie ist keine Unbekannte und bereits zuvor polizeilich in Erscheinung getreten.

Den Diebstahl bemerkt hatte der Waltroper am 12. Dezember, in der Zwischenzeit wurden die originalen Kennzeichen des Autos dann noch ab- und von einem anderen Auto gestohlene Kennzeichen anmontiert. Da der Mann zweifellos nachweisen konnte, dass es sich um sein Auto handelt, konnten die Polizeibeamten es direkt an ihn herausgeben.

Die Ermittlungen dauern an.

