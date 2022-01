Polizei Dortmund

POL-DO: Er hatte ohnehin noch einen Haftbefehl offen: Gesuchter Einbrecher wird auf frischer Tat ertappt und festgenommen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0030

Am späten Sonntagabend (9. Januar) ist ein mutmaßlicher Einbrecher kurz nach seiner Tat festgenommen worden. Der Mann steht im Verdacht, am Abend des 9. Januar gegen 22.50 Uhr auf ein Firmengelände auf der Lütge Heidestraße in Dortmund eingedrungen zu sein und dort mehrere Firmenfahrzeuge aufgebrochen zu haben.

Das blieb nicht unbemerkt, denn eine Sicherheitsfirma meldete den ungebetenen Gast der Polizei. Kurze Zeit später trafen die ersten Polizeibeamten ein und sahen eine dunkel gekleidete Person, die in Richtung der Lindenhorster Straße wegzulaufen versuchte. Doch die Polizei war schneller: Festnahme nach kurzer Flucht zu Fuß. Bei der Überprüfung stellte sich dann sogar noch heraus, dass der Mann ohnehin bereits per Haftbefehl gesucht wurde.

In dem Rucksack des 45 Jahre alten Dortmunders ohne festen Wohnsitz fanden die Polizeibeamten dann unter anderem Diebesgut und Einbruchswerkzeug sowie Waffen. Beim Übersteigen des Zaunes des Firmengeländes zog der Mann sich eine Handverletzung zu, die ärztlich versorgt werden musste. Nach der Versorgung kam er in das Polizeigewahrsam.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell