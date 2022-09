POL-PDLU: Unfall unter Alkoholeinfluss (03/1709)

Speyer (ots) - Im Zeitraum 15.09.2022 14 Uhr - 16.09.2022 11:15 Uhr kam es in der Pfaugasse in Speyer zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde -vermutlich durch einen Ein-/Ausparker- die vordere Stoßstange eines geparkter PKW in Höhe der Hausnummer 1 beschädigt. Zeugen bzw. der Verursacher werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Speyer telefonisch unter 06232/137-0 oder per Email an pispeyer@polizei.rlp.de zu ...

