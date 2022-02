Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus

Neustadt (Wied) (ots)

Am Montagabend haben 2 unbekannte männliche Täter versucht, in ein Einfamilienhaus in Neustadt (Wied), Ot. Paffhausen einzubrechen. Die beiden Täter sind um 18:59 Uhr beim Versuch, die Haustüre aufzubrechen, durch eine Videoüberwachung aufgezeichnet worden. Als die beiden Täter die Videoüberwachung bemerkten, entfernten sie sich von der Tatörtlichkeit.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

