Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Gebhardshain - Unfallflucht schnell geklärt

Gebhardshain (ots)

Am 21.02.2022, gegen 14:45 Uhr befuhr ein 59-jähriger Pkw-Fahrer die Gartenstraße in der Ortslage Gebhardshain. Beim Rückwärtsfahren kollidierte der Fahrer mit einem Geländer, welches dabei aus der Verankerung gerissen wurde. Der 59-Jährige sah sich den Schaden an und entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne die erforderlichen Feststellungen zu ermöglichen. Aufmerksame Zeugen informierten die hiesige Dienststelle. Die Beamten konnten den Unfallverursacher zügig ermitteln. Es wurde ein Strafverfahren wegen der Unfallflucht eingeleitet.

