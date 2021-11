Polizei Mettmann

POL-ME: Taxifahrer bedroht und ausgeraubt - Monheim am Rhein

Düsseldorf - 2111057

Mettmann (ots)

Am Dienstagabend (9. November 2021) haben zwei Männer im Monheimer Ortsteil Baumberg einen Taxifahrer aus Düsseldorf mit einer Schusswaffe bedroht und ausgeraubt. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet und bittet um Hinweise von möglicherweise noch nicht bekannten Zeugen.

Folgendes war geschehen:

Gegen 20:30 Uhr hatte der 60-jährige Taxifahrer an der Blumenstraße in Düsseldorf zwei Männer in seinen Wagen einsteigen lassen, die von ihm nach Baumberg in Monheim am Rhein gefahren werden wollten. Etwa 20 Minuten später forderte das Duo den Fahrer am Landecker Weg in Baumberg auf, anzuhalten - augenscheinlich, weil sie hier ihre Fahrt beenden wollten.

Doch anstatt auszusteigen und den Fahrer zu bezahlen, wurde der Düsseldorfer nun von den beiden Männern ausgeraubt: Während der Mann auf dem Beifahrersitz den 60-Jährigen mit einem Messer bedrohte, hielt der auf der Rückbank sitzende Fahrgast dem Düsseldorfer einen metallischen Gegenstand an den Hinterkopf. Das Duo forderte den Taxifahrer zur Herausgabe seiner Einnahmen, seines Handys und weiterer Wertgegenstände auf. Nachdem dieser der Forderung nachgekommen war, flüchteten die beiden Räuber mitsamt ihrer Beute (mehrere Hundert Euro plus Handy und Geldbörse) zu Fuß über die Geschwister-Scholl-Straße in Richtung der Julius-Leber-Straße.

Der Taxifahrer verblieb bei dem Raub glücklicherweise unverletzt. Er sprach kurz danach eine zufällig vorbei kommende Passantin an, welche dann die Polizei alarmierte. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Beamten die Täter jedoch nicht mehr antreffen.

Zu den beiden Tätern liegen die folgenden Personenbeschreibungen vor:

Erster Täter:

- männlich - circa 20 bis 25 Jahre alt - circa 1,75 Meter groß - hatte ein "südländisches Erscheinungsbild" - sprach Hochdeutsch ohne Akzent - trug eine schwarze Mütze, eine schwarze Jacke sowie eine schwarze Hose und schwarze Schuhe - hatte eine medizinische OP-Maske an

Zweiter Täter:

- männlich - circa 20 bis 25 Jahre alt - circa 1,70 Meter groß - ebenfalls "südländisches Erscheinungsbild" - trug ebenfalls schwarze Kleidung und Schuhe - hatte eine weiße Mütze an - trug eine medizinische OP-Maske - sprach Hochdeutsch ohne Akzent

Laut Angaben des Taxifahrers soll es sich bei dem metallischen Gegenstand, welcher ihm an den Hinterkopf gehalten wurde, möglicherweise um eine Schusswaffe gehandelt haben.

Die Polizei fragt:

Wer hat - entweder an der Einstiegsstelle der beiden Täter in Düsseldorf, oder an der Ausstiegsstelle in Baumberg - verdächtige Beobachtungen gemacht oder weiß unter Umständen sogar, wer die beiden Täter sind? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein jederzeit unter der Rufnummer 02173 9594-6350 entgegen.

