POL-ME: 86-Jährige von zurückrollendem Fahrzeug erfasst - Erkrath - 2111058

Am Dienstagvormittag (09. November 2021) wurde eine 86-Jährige auf der Friedrich-Rückert-Straße in Erkrath von ihrem zurückrollenden Fahrzeug erfasst und schwer verletzt. Sie wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Das war geschehen:

Gegen 11:15 Uhr stand eine 86-jährige Erkratherin an ihrem 1er BMW, welcher mit geöffneter Fahrertür auf der Friedrich-Rückert-Straße abgestellt war. Als das Fahrzeug begann, die leicht abschüssige Straße zurück zu rollen, griff die Seniorin in das Fahrzeuginnere, um die Handbremse zu ziehen und das Fahrzeug zu stoppen.

Der 86-Jährigen misslang ihr Vorhaben und sie wurde von der geöffneten Tür des BMW erfasst. Hierdurch stürzte sie zu Boden und wurde unterhalb der Fahrertür eingeklemmt. Der BMW rollte wenige Meter zurück, bis er mit einem am Fahrbahnrand abgestellten Mercedes Benz zusammenstieß und schließlich zum Stillstand kam.

Die Erkratherin musste aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen von den hinzugezogenen Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die beteiligten Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß beschädigt. Die Polizei schätzt den Gesamtsachschaden auf circa 6.000 Euro.

