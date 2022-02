Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kirchen - Auffahrunfall durch geringen Abstand

Kirchen (ots)

Am 21.02.2022, gegen 14:20 Uhr befuhren ein 31-jähriger Fahrer und eine 19-jährige Fahrerin in dieser Reihenfolge die B 62 von Freusburg in Richtung Kirchen. Im Verlauf der Strecke wollte der 31-Jährige nach links abbiegen. Die nachfolgende junge Fahrerin erkannte das Abbiegevorhaben zu spät und fuhr aufgrund zu geringem Abstand auf den vorausfahrenden Pkw auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

