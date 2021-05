Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Trickbetrüger wieder sehr aktiv- auch mit neuer Masche

Landkreis Vorpommern-Rügen (ots)

In den letzten drei Tagen hat die Polizei im Landkreis Vorpommern-Rügen wieder vermehrt versuchte Trickbetrüge zum Nachteil älterer Menschen aufgenommen. Allein gestern (20.05.2021) in der Zeit von 09:30 bis 16:30 Uhr wurden mindestens zehn Senioren aus dem gesamten Landkreis angerufen. Glücklicherweise reagierten alle Angerufenen richtig. Sie erkannten die Betrugsversuche, so dass es zu keinem Vermögensnachteil kam.

Den Senioren aus Ribnitz-Damgarten, Ahrenshagen-Daskow, Nistelitz auf der Insel Rügen, Zingst, der Gemeinde Sundhagen und Stralsund wurde in den meisten Fällen erzählt, dass ihr Enkel oder ihre Tochter einen Verkehrsunfall verursacht hätte, bei dem jemand schwer verletzt oder sogar getötet worden sei. Nun müssten die Senioren zur Abwendung einer Inhaftierung ihres Familienangehörigen eine fünfstellige Summe Bargeld bezahlen.

In einem Fall meldete sich jemand mit einer unbekannten Telefonnummer bei einer Frau aus Stralsund über einen bekannten Messenger und teilte mit, dass er ihr Sohn sei. Sein Handy sei defekt und seine alte Telefonnummer könne die Mutter nun löschen. Die Geschädigte wurde auch als Mutter angesprochen und gebeten, eine offene Rechnung in Höhe von mehr als 2.000 Euro zu begleichen. Die Geschädigte wurde stutzig und kontaktierte ihre Schwiegertochter. Nun stellte sich heraus, dass es sich um einen Betrugsversuch handelt.

Alle Geschädigten erstatteten Strafanzeige bei der Polizei. Die ermittelt nun wegen des Verdachts des Betruges.

Da es immer noch Senioren gibt, die auf die Maschen der Betrüger hereinfallen und so hohe Summen Bargeld verlieren, rät die Polizei:

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich Anrufer am Telefon nicht selber mit Namen melden. Raten Sie nicht, wer anruft, sondern fordern Sie Anrufer grundsätzlich dazu auf, ihren Namen selbst zu nennen.

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen. Erfragen Sie beim Anrufer Dinge, die nur der richtige Verwandte/Bekannte wissen können.

- Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen. Rufen Sie die jeweilige Person unter der Ihnen bekannten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen.

- Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen.

- Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell