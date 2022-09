Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Einbrüche in Apotheke und Tierarztpraxis

Bad Segeberg (ots)

In der Friedrich-Ebert-Straße ist es in der vergangenen Nacht (14./15. September 2022) zum Einbruch in eine Apotheke im Pinneberger Einkaufzentrum gekommen.

Unbekannte drangen nach Geschäftsschluss zwischen 18:00 Uhr und 08:45 Uhr in die Räumlichkeiten ein und entwendeten eine Kasse mit einem geringen Wechselgeldbetrag.

In derselben Nacht kam es in der Flensburger Straße nahe des "Futterhauses" zum Einbruch in eine Tierarztpraxis. Bislang liegen keine Erkenntnisse vor, worauf es der oder die Täter abgesehen hatten.

Streifen des Polizeireviers Pinneberg nahmen am Morgen in beiden Fällen Strafanzeigen auf und veranlassten die Spurensicherung.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen. Die Beamten suchen Zeugen und bitten unter 04101 2020 um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich der Tatorte.

