POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Pkw in Elsfleth beschädigt +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Beamte der Polizei Brake waren am Dienstag, 06. September 2022, 03:50 Uhr, auf der B211 in Richtung Brake unterwegs und kontrollierten die Insassen eines vorausfahrenden Pkws. Dafür stoppten sie den 20-jährigen Fahrer aus Elsfleth in etwa in Höhe der Mittelorter Straße. Auf Nachfrage konnte ...

mehr