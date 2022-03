Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Erneut Wohnungseinbrüche angezeigt

Stuttgart-Stadtgebiet (ots)

Am Samstag (05.03.2022) sind der Stuttgarter Polizei mehrere Wohnungseinbrüche angezeigt worden. In sechs Fällen machten die unbekannten Täter Beute, in einem weiteren Fall blieb es beim Versuch. Die Tatzeit kann aufgrund der mehrtägigen Abwesenheit der Geschädigten bei drei Einbrüchen aber bereits mehrere Tage zurückliegen. Im Stuttgarter Osten wurde in der Spittlerstraße ein Erdgeschossfenster eines Einfamilienhauses aufgehebelt. Bei einem in Hanglage stehenden Mehrfamilienhaus in der Hornbergstraße wurde ein gekipptes Badfenster im ersten Obergeschoss aufgehebelt. In der Dirschauer Straße in Bad Cannstatt wurde der Rollladen einer Terrassentür hochgedrückt und die Türe aufgehebelt. Ebenfalls durch Aufhebeln der Terrassentür gelangten die Täter in ein Wohnhaus im Daiberweg (Hallschlag). Durch die unverschlossene Haustüre betraten Unbekannte ein Treppenhaus in der Unterländer Straße in Zuffenhausen und hebelten in der Folge eine Wohnungstüre auf. Die angegangenen Objekte wurden von den Tätern durchwühlt. Die Beute, insbesondere Schmuck und Bargeld, beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, um Hinweise unter der Telefonnummer +4971189905778.

