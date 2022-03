Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fußgängerin schwer verletzt - Polizei ermittelt flüchtigen Unfallfahrer

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Samstagmorgen (05.02.2022) kurz nach 09.00 Uhr ereignet hat, ist eine 71 Jahre alte Frau schwer verletzt worden. Ein von der Katzenbachstraße in Richtung Heerstraße abbiegender 84-Jähriger übersah mit seinem Pkw Honda die 71-jährige Fußgängerin, die bei Grünlicht die Fußgängerfurt betrat, und erfasste sie. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unvermittelt und ohne anzuhalten fort. Er konnte jedoch aufgrund von Zeugenhinweisen und umfangreichen Ermittlungen der Polizei am selben Morgen mit seinem Fahrzeug an seiner Wohnanschrift angetroffen werden.

