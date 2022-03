POL-S: Betrunkenen Mann niedergeschlagen und beraubt

Stuttgart-Mitte (ots) - Ein 48-Jähriger ist am Samstagmorgen (05.03.2022) gegen 08.30 Uhr von zwei unbekannten Männern auf der Toilette einer Gaststätte in der Hauptstätter Straße unvermittelt ins Gesicht geschlagen und seiner Bauchtasche mit 80 Euro und einem Mobiltelefon beraubt worden. Trotz sofortiger Verfolgung verlor er die Täter in der Torstraße aus den Augen. Die leere Bauchtasche wurde später wieder am ...

mehr