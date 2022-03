POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Passant überfallen - Tatverdächtiger festgenommen

Stuttgart (ots) - Unbekannte haben am Freitag (04.03.2022) zwei Wohnungen im Stadtgebiet aufgebrochen. In der Schubartstraße hebelte ein unbekannter Täter in der Zeit von 12:00 Uhr und 22:30 Uhr die Wohnungstür einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf. Die Räumlichkeiten wurden von dem Unbekannten durchwühlt. Entwendet wurde vermutlich nichts. In der Hofener Straße brach ein unbekannter Täter in der Zeit ...

