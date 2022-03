Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Baugerüstteile gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Zwei Unbekannte haben am Mittwoch (02.03.2022) mehrere Gerüstteile von einer Baustelle an der Böblinger Straße gestohlen. Die Täter luden gegen 06.00 Uhr mehrere Teile eines Baugerüsts, welche in einer Grundstückszufahrt gelagert waren, in ein Fahrzeug ein und flüchteten. In diesem Zusammenhang sind zwei Männer am Dienstag (01.03.2022) im Bereich der Einfahrt aufgefallen. Ob diese mit der Tat in Verbindung stehen, ist Gegenstand der Ermittlungen. Beide Täter sind männlich, haben dunkle kurze Haare und sollen sich in albanischer Sprache unterhalten haben. Einer der Täter ist zwischen 20 und 30 Jahre alt, während sein mutmaßlicher Komplize zwischen 40 und 50 Jahre sein soll. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 an das Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu wenden.

