Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Unberechtigt Geld abgehoben - 52-Jährige festgenommen

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (03.03.2022) eine 52 Jahre alte Frau festgenommen, die im Verdacht steht, mehrere Tausend Euro unberechtigt vom Konto eines Seniorenpaares abgehoben zu haben. Die 52-Jährige soll seit mehreren Monaten ihre 58 Jahre alte Bekannte, die bei einem mobilen Pflegedienst arbeitet und das Seniorenpaar betreute, bei deren Arbeit begleitet haben. Dabei soll sie in den Besitz der Bankkarte gekommen sein und mehrfach Bargeld an einem Geldautomaten abgehoben haben. Umfangreiche Ermittlungen führten auf die Spur der Tatverdächtigen. Polizeibeamte durchsuchten am Donnerstag die Wohnung der 52-Jährigen und nahmen sie unweit des Wohnortes fest. Bei der Durchsuchung beschlagnahmten die Ermittler Beweismittel, die nun ausgewertet werden müssen. Die deutsche Staatsangehörige wurde am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt, der den bereits bestehenden Haftbefehl aufrechterhielt und in Vollzug setzte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell