Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Zweifach gesuchter Straftäter wird nach Einreise aus der Schweiz zur Kasse gebeten

Singen (ots)

Ein Bahnreisender aus Richtung Schaffhausen (CH) begleicht nach seiner Ankunft in Singen zwei offene Geldstrafen von insgesamt rund 7500,00 Euro und entgeht so einer ersatzweisen Haftstrafe.

Vorgestern Vormittag (8. Januar 2022) wurde ein deutscher Staatsangehöriger im Einreisezug am Bahnhof in Singen durch eine binationale Streife der Bundespolizei und des Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit (vormals Eidgenössische Zollverwaltung) festgestellt. Die Kontrolle des Mannes ergab insgesamt zwei Vollstreckungshaftbefehle der Staatsanwaltschaften Konstanz und Rottweil. Die Staatsanwaltschaft Konstanz hatte Anfang 2020 die Vollstreckung einer Ersatzfreiheitsstrafe angeordnet, nachdem der 30-Jährige bereits im Sommer 2019 aufgrund Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu einer Geldstrafe von 4500,- Euro verurteilt worden war. Aus gleichem Anlass war der in der Schweiz wohnhafte Mann auch schon im März 2019 ausgeschrieben worden, seinerzeit durch die Staatsanwaltschaft Rottweil. Hintergrund war hier ein Gesamtstrafenbeschluss des Amtsgerichts Tuttlingen aus 2018, bei dem noch eine restliche Geldstrafe von 2700,- Euro offen war.

Inklusive der Verfahrenskosten wurde dem Zahlungswilligen schließlich eine Summe 7518,- Euro abgenommen, ehe er seine Reise in den Mittagsstunden fortsetzen konnte.

