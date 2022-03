Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: 12-Jähriger stoppt räuberischen Ladendieb - Festnahme

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (03.03.2022) einen 24 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Discounter an der Marienstraße Waren gestohlen und bei seiner Flucht mehrere Personen verletzt zu haben. Der 24-Jährige, der sich zuvor eine Packung mit Lebensmittel im Wert von rund fünf Euro aus der Auslage genommen hatte, soll gegen 14.10 Uhr über die Absperrung des Kassenbereichs gesprungen sein und versucht haben, zu flüchten. Ein 31 Jahre alter Mitarbeiter stellte sich dem Dieb in dem Weg, woraufhin dieser den 31-Jährigen zur Seite gestoßen haben soll. Als der 24-Jährige über eine Rolltreppe flüchten wollte, warf ihm ein 12-jähriger Junge sein Fahrrad so in den Weg, dass er zu Boden stürzte. Anschließend soll der Täter den 12-Jährigen leicht verletzt haben. Der 31-Jährige sowie zwei Mitarbeiter hielten den Täter, der sich dagegen wehrte, solange fest, bis ihn alarmierte Polizeibeamte festnahmen. Der 24-jährige wohnsitzlose deutsche Staatsangehörige wird im Laufe des Freitags (04.03.2022) mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell