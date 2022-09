POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Radfahrerin in Brake +++ Verursacher entfernt sich

Delmenhorst (ots) - Bislang unbekannte Personen haben am Montag, 05. September 2022, in der Straße 'Hinter dem Tiergarten' in Delmenhorst Wertgegenstände aus einem verschlossenen Pkw entwendet. Die 38-jährige Geschädigte parkte ihren schwarzen Kombi um 11:30 Uhr auf einem Parkplatz am Tiergarten. Als sie gegen 12:15 Uhr zum VW zurückkehrte, stellte sie fest, dass ...

mehr